Rider Napoli: il video choc. Picchiato un 50enne disoccupato (Di lunedì 4 gennaio 2021) Aggressione brutale a un Rider a Napoli. Il video choc del pestaggio è stato pubblicato ieri sera dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli su Facebook e Instagram. Le ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Aggressione brutale a un. Ildel pestaggio è stato pubblicato ieri sera dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli su Facebook e Instagram. Le ...

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - giornalettismo : Una delle raccolte fondi più rapide. Segnale forte della solidarietà nei confronti del mondo dei #riders. Dopo q… - c_mattioli : RT @sruotolo1: Sei farabutti contro un uomo inerme, picchiato per rubargli il motorino. Un #rider di 52 anni. È accaduto a #Napoli. La sol… - gmlavolpe : RT @Aba_Tweet: Lui è Gianni, il #rider di 52 pestato a #Napoli da sei criminali che gli hanno rapinato il motorino. I suoi presunti aggres… -