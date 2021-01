Rider di 50 anni viene picchiato e gli rubano lo scooter: il video terrificante (Di lunedì 4 gennaio 2021) È stato bloccato, spaventato, picchiato mentre faceva il suo lavoro: il Rider. Un uomo di 50 anni, che stava lavorando come Rider usando lo scooter della figlia, è stato aggredito da una banda di malviventi a Calata Capodichino, a Napoli. Una persona è riuscita a filmare l’accaduto, e le scene raccapriccianti di violenza nelle ultime ore hanno fatto il giro del web. L’aggressione: strattonato e buttato giù dal mezzo L’aggressione è venuta durante il fine settimana: l’uomo per fortuna non ha danni fisici, ma è rimasto profondamente turbato dall’accaduto. Le indagini fortunatamente hanno portato ad individuare in breve tempo la banda dei rapinatori, tra i quali ci sarebbero alcuni minorenni. Anche il mezzo sarebbe stato recuperato. L’uomo, intervistato, ha espresso parole ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) È stato bloccato, spaventato,mentre faceva il suo lavoro: il. Un uomo di 50, che stava lavorando comeusando lodella figlia, è stato aggredito da una banda di malviventi a Calata Capodichino, a Napoli. Una persona è riuscita a filmare l’accaduto, e le scene raccapriccianti di violenza nelle ultime ore hanno fatto il giro del web. L’aggressione: strattonato e buttato giù dal mezzo L’aggressione è venuta durante il fine settimana: l’uomo per fortuna non ha dfisici, ma è rimasto profondamente turbato dall’accaduto. Le indagini fortunatamente hanno portato ad individuare in breve tempo la banda dei rapinatori, tra i quali ci sarebbero alcuni minorenni. Anche il mezzo sarebbe stato recuperato. L’uomo, intervistato, ha espresso parole ...

Corriere : Parla il rider aggredito: «Ho perso il lavoro cinque anni fa, ora vorrei il posto fisso» - aranciaverde : RT @andavatuttobene: Gianni ha 50 anni, ha perso il lavoro ed ha iniziato a fare il rider per non far mancare nulla ai suoi 2 figli. Una fr… - ClementiF : RT @BentivogliMarco: il 'ragazzino' #rider a cui e' stato rubato violentemente lo scooter ha 52 anni. Ha due figlie e il motorino era di un… - Angela23763271 : RT @BentivogliMarco: il 'ragazzino' #rider a cui e' stato rubato violentemente lo scooter ha 52 anni. Ha due figlie e il motorino era di un… - brichiel : RT @AnnaritaDiSena: Avete rubato il motorino a un uomo di 52 anni che aveva perso il lavoro e faceva il rider per mantenere i suoi figli. F… -