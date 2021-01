Rider aggredito e rapinato a Napoli | fermati alcuni sospetti e recuperato lo scooter

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Un’aggressione che ha scatenato indignazione prima e solidarietà subito dopo. E il clamore suscitato dal video diventato virale della rapina subita da un50enne probabilmente ha accelerato l’individuazione digiovani sospettati di essere gli autori dell’assalto. L’aggressione è avvenuta in Calata Capodichino a. Ci sarebbero anche dei minori. Gli agenti della questura hanno ancheil motorino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La rapina è avvenuta in via Calata Capodichino, zona nord di Napoli. Avviata una raccolta fondi per ricomprare al rider un motorino.Cronaca: rider picchiato e rapinato, arrestati 5 del commando. Svolta immediata nelle indagini sulla rapina al rider a Calata Capodichino.