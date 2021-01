Rider aggredito a Napoli | de Magistris | “Pagina indegna e criminale”

Leggi su dire

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “L’aggressione al rider avvenuta a Napoli è una pagina indegna e criminale in un momento così terribile. Evidenzia la precarietà di un lavoro non di rado espletato senza adeguate garanzie; la violenza di una banda di criminali che agisce indisturbata senza che nessuno intervenga; la desertificazione dei territori dovuta ad una pandemia che sta piegando le nostre città”. Così, in una nota, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in merito all’aggressione subita da un rider, a Calata Capodichino, zona nord della città, per sottrargli il motorino. L’uomo, un cinquantenne, è stato aggredito da sei persone, nella serata del 2 gennaio, che, dopo averlo scaraventato a terra e pestato, gli hanno rubato lo scooter. La scena è stata anche ripresa da un cittadino e diffusa in rete. “Mi auguro – scrive il primo cittadino – che i responsabili di questa brutale aggressione siano presto assicurati alla giustizia e che la vittima possa ritornare a lavorare con un nuovo motociclo e con maggiore serenità. Solidarietà della citta’ di Napoli al lavoratore aggredito e – conclude de Magistris – vicinanza a tutti quelli che non si fermano nonostante, non di rado, lavorino in condizioni davvero inaccettabili”. MORRA: “GESTO VILE E INFAME“