Rider aggredito a Napoli | arrestate cinque persone Scatta la raccolta fondi per ricomprare lo scooter

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono statedelle ottoche avrebbero partecipato all’aggressione di una Calata Capodichino, a, massacrato di botte per rapinarlo e sottrargli il motorino. Loè stato ritrovato grazie alle ricerche della polizia proprio davanti alla casa di uno dei sospettati. Dopo l’aggressione èta la solidarietà. Per il– le immagini dell’agguato sono diventate virali – èta la gara di solidarietà con unae donazioni anche eccellenti, come quella – sostanziosa – del difensore della Lazio Mohamed Fares. Il, Gianni, 52 anni, sposato e con due figli, ha cominciato a fare il ...