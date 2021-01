Rider 50enne derubato dello scooter, in pochi giorni raccolti 11mila euro per aiutarlo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Minacciato, picchiato e derubato dello scooter che utilizzava per fare le consegne. Questa la storia di Gianni Lanciano, Rider cinquantenne aggredito da sei giovani nella notte tra il primo e il due gennaio a Capodichino, Napoli. La rapina era stata ripresa da un residente della zona e pubblicata sui social, dove il video è diventato virale. La vittima, interrogata sull’accaduto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Quando mi hanno intimato di consegnare il motorino, ho provato a resistere urlando ma non ho avuto paura perché ho solo provato a difendere qualcosa di mio, utile alla mia famiglia” sottolineando la forte amarezza provata dopo aver rivisto le immagini dell’aggressione: “Quanta crudeltà, sono ragazzini ma non dovrebbero agire così.” Nelle ultime ore i sei giovani, tra i quali ci ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Minacciato, picchiato eche utilizzava per fare le consegne. Questa la storia di Gianni Lanciano,cinquantenne aggredito da sei giovani nella notte tra il primo e il due gennaio a Capodichino, Napoli. La rapina era stata ripresa da un residente della zona e pubblicata sui social, dove il video è diventato virale. La vittima, interrogata sull’accaduto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Quando mi hanno intimato di consegnare il motorino, ho provato a resistere urlando ma non ho avuto paura perché ho solo provato a difendere qualcosa di mio, utile alla mia famiglia” sottolineando la forte amarezza provata dopo aver rivisto le immagini dell’aggressione: “Quanta crudeltà, sono ragazzini ma non dovrebbero agire così.” Nelle ultime ore i sei giovani, tra i quali ci ...

PCattoretti : 'Aggredito da sei persone, malmenato e derubato dello scooter mentre lavorava domenica sera come rider.' - itsamybtw : RT @VcWally: L'aggressione a Gianni, #rider 50enne padre di famiglia selvaggiamente aggredito per rubargli il motorino da 6 ragazzini ci ha… - Marilenapas : RT @fanpage: Gianni, 50enne con due figlie, è stato rapinato del motorino che apparteneva proprio alla figlia 18enne. Intanto la rete si è… - matteogalass : RT @cozzolino62: Una raccolta fondi per ricomprare lo scooter rubato. E il fermo di 5 sospettati da parte delle forze dell’ordine. Bell… - Andrea751201 : RT @queencanetti211: Mi sono commossa per il rider 50enne disoccupato perché l'Auchan ha chiuso e poi anche derubato e malmenato? No no. Tu… -