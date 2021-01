Ricoverata senza sintomi, muore per Covid al Cardarelli: al via l’autopsia sulla salma (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Morta per Covid lo scorso 27 dicembre all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma era stata Ricoverata senza nessun sintomo del virus. Effettuata nel pomeriggio di oggi l’autopsia sulla salma di Maddalena Carneglia, la donna ischitana scomparsa a fine dicembre. Dall’nosocomio napoletano Maddalena aveva infatti più volte chiesto al figlio di essere trasferita altrove perché, a detta della donna, non riceveva assistenza ne’ informazioni. Poi dopo essere stata spostata nel reparto di Medicina, il 12 dicembre scorso le è stato diagnosticato il Covid. Il virus secondo i sanitari sarebbe stato la causa del decesso avvenuto poi il 27 dicembre. Vito Calise, figlio della signora Carneglia, dopo aver ricevuto la comunicazione della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Morta perlo scorso 27 dicembre all’ospedaledi Napoli, ma era statanessun sintomo del virus. Effettuata nel pomeriggio di oggidi Maddalena Carneglia, la donna ischitana scomparsa a fine dicembre. Dall’nosocomio napoletano Maddalena aveva infatti più volte chiesto al figlio di essere trasferita altrove perché, a detta della donna, non riceveva assistenza ne’ informazioni. Poi dopo essere stata spostata nel reparto di Medicina, il 12 dicembre scorso le è stato diagnosticato il. Il virus secondo i sanitari sarebbe stato la causa del decesso avvenuto poi il 27 dicembre. Vito Calise, figlio della signora Carneglia, dopo aver ricevuto la comunicazione della ...

