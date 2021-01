Ricostruire un nuovo equilibrio mondiale: “Oltre la fragilità” per diventare costruttori di futuro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Utopia e coraggioso riformismo. Per affrontare l’anno appena iniziato, cercando di accogliere l’invito del Presidente Mattarella ad essere “costruttori di futuro” avremo bisogno della forza del pensiero simbolico, che può ispirare quelle scelte efficaci e lungimiranti di cambiamento, che non sono più differibili. «Dentro ogni crisi vi sono straordinari segnali di rilettura dell’esistente che possono, se ben interpretati, aiutarci nell’opera di ricostruzione di un nuovo equilibrio del mondo. Su questo terreno dovremo profondere tutto il nostro impegno di uomini consapevoli e liberi, per superare lo shock della pandemia, perché nulla sarà come prima». Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli, Vicepresidente di Assolombarda e Presidente di Museimpresa, nel suo ultimo saggio Oltre la ... Leggi su leurispes (Di lunedì 4 gennaio 2021) Utopia e coraggioso riformismo. Per affrontare l’anno appena iniziato, cercando di accogliere l’invito del Presidente Mattarella ad essere “di” avremo bisogno della forza del pensiero simbolico, che può ispirare quelle scelte efficaci e lungimiranti di cambiamento, che non sono più differibili. «Dentro ogni crisi vi sono straordinari segnali di rilettura dell’esistente che possono, se ben interpretati, aiutarci nell’opera di ricostruzione di undel mondo. Su questo terreno dovremo profondere tutto il nostro impegno di uomini consapevoli e liberi, per superare lo shock della pandemia, perché nulla sarà come prima». Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli, Vicepresidente di Assolombarda e Presidente di Museimpresa, nel suo ultimo saggiola ...

Advertising

SANDYOUItalia : Inizia un nuovo anno con i migliori auspici! Ora dobbiamo cominciare a 'ricostruire'... #Sandyou #MondayMotivation - 80Ciaccarini : RT @angeloscola: Rigenerare, ricostruire sono le più ricorrenti parole programmatiche per il nuovo anno 2021. Per rigenerare e ricostruire… - salvato17719000 : Lo so che non ci badate a mettere il follow, pensando che sia sempre lo stesso account, purtroppo andato perduto. S… - morettino89 : RT @angeloscola: Rigenerare, ricostruire sono le più ricorrenti parole programmatiche per il nuovo anno 2021. Per rigenerare e ricostruire… - Bocca1775 : Un nuovo anno un nuovo inizio Il Salotto di Bocca in Libreria RICOSTRUIRE SENZA SOSTA LA SPERANZA - Neruda Dirette… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricostruire nuovo Furlan e Recovery plan, le 10 azioni strategiche della Cisl per ricostruire il Paese FIRST CISL RICOSTRUZIONE POST SISMA: CONFERENZA STAMPA MARSILIO E RIVERA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha convocato per le ore 11.30 di lunedì 4, a L’Aquila, nella sede di palazzo Silone, una conferenza stampa sul tema della ricostruzione ...

Ricostruzione, gradone e scatti, Anief: che il 2021 sia l’anno della rivalsa per i precari

L'Anief vince ancora nei tribunali di tutta Italia e ottiene conferma che anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011 ...

L’AQUILA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha convocato per le ore 11.30 di lunedì 4, a L’Aquila, nella sede di palazzo Silone, una conferenza stampa sul tema della ricostruzione ...L'Anief vince ancora nei tribunali di tutta Italia e ottiene conferma che anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011 ...