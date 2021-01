Ricetta Ciambella alla panna | ecco la ciambella più soffice che esista senza burro

Leggi su giornal

(Di lunedì 4 gennaio 2021)– Laè un dolce buonissimo e sofficissimo che conquista tutti. Ha un sapore delicatissimo e gustoso che conquista tutti. Provatela e non ve ne pentirete.– INGREDIENTI 3 uova 200 g di farina 170 g di zucchero buccia di arancia e limone 200 g di30 g di latte a temperatura ambiente una bustina di vanillina una bustina di lievito per dolci– PROCEDIMENTO Montare le uova con lo zucchero per almeno cinque minuti, fin quando il composto non è ...