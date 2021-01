Ricetta Alici alla povera: ecco il patto della tradizione dell’Isola del Giglio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ricetta Alici alla povera – Le Alici alla povera sono un piatto tipico dell’Isola del Giglio, ma anche di tutta la zona del livornese. È un piatto molto semplice da preparare, e come dice il nome anche molto economico. Hanno un sapore molto deciso, le Alici vengono marinate nell’aceto e le cipolle ed il peperoncino conferisco al piatto un sapore unico. Potete servirlo come antipasto di mare o come secondo piatto. Ricetta Alici alla povera – INGREDIENTI INGREDIENTI PER 4 PERSONE 500 g di Alici 2 cipolle rosse mezzo bicchiere di aceto di vino bianco mezzo peperoncino Olio EVO sale Ricetta Alici ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021)– Lesono un piatto tipicodel, ma anche di tutta la zona del livornese. È un piatto molto semplice da preparare, e come dice il nome anche molto economico. Hanno un sapore molto deciso, levengono marinate nell’aceto e le cipolle ed il peperoncino conferisco al piatto un sapore unico. Potete servirlo come antipasto di mare o come secondo piatto.– INGREDIENTI INGREDIENTI PER 4 PERSONE 500 g di2 cipolle rosse mezzo bicchiere di aceto di vino bianco mezzo peperoncino Olio EVO sale...

