Ricciardi | “La terza ondata sarà inevitabile | le scuole si riaprano a metà gennaio”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) "Non credo che queste misure basteranno a salvarci dalla, ma non vorrei fare polemica". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi terza

Le misure messe in atto per contrastare l'epidemia da Covid non sono sufficienti. “Non credo che basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica. Non vorrei sembrare troppo criti ...“Non credo che queste misure basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica”. Così Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica e direttore scientif ...