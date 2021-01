Ricciardi critica le misure attuali | ' Sono insufficienti | così arriva la terza ondata'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi critica

"Non credo che basteranno a salvarci dalla terza ondata, ma non vorrei fare polemica. Non vorrei sembrare troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo nel passato. Tr ...“Non vorrei sembrare troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo in passato".