Riaprono anche in presenza gli sportelli Inps: come prenotare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giovanni Di Monde, direttore regionale Inps Lombardia comunica che a partire da lunedì 11 gennaio, in tutte le Agenzie territoriali della Lombardia il servizio di informazione e consulenza sarà erogato anche in presenza solo su prenotazione. L’utente al momento della prenotazione, se lo preferisce, potrà continuare a scegliere di essere ricontattato telefonicamente nel giorno e l’ora prescelti da un funzionario Inps, anziché recarsi fisicamente presso gli sportelli. Si ricorda che presso le Direzioni provinciali il servizio di informazione e consulenza in presenza è già ripreso dallo scorso 7 settembre. La prenotazione è effettuabile attraverso le seguenti modalità: Contact Center numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile – servizio sportelli di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giovanni Di Monde, direttore regionaleLombardia comunica che a partire da lunedì 11 gennaio, in tutte le Agenzie territoriali della Lombardia il servizio di informazione e consulenza sarà erogatoinsolo su prenotazione. L’utente al momento della prenotazione, se lo preferisce, potrà continuare a scegliere di essere ricontattato telefonicamente nel giorno e l’ora prescelti da un funzionario, anziché recarsi fisicamente presso gli. Si ricorda che presso le Direzioni provinciali il servizio di informazione e consulenza inè già ripreso dallo scorso 7 settembre. La prenotazione è effettuabile attraverso le seguenti modalità: Contact Center numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile – serviziodi ...

