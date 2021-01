Riapertura scuole, Lopalco (Regione Puglia): “Bene la prudenza. Guai ad abbassare la guardia in questo momento” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'assessore pugliese Lopalco, è d'accordo con la linea prudente in merito alla Riapertura delle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'assessore pugliese, è d'accordo con la linea prudente in merito alladelle. L'articolo .

repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - MatteoRichetti : Sulla data della riapertura delle scuole c’è più o meno la chiarezza di quella delle elezioni in Calabria #caos #riaperturascuole - Agenzia_Ansa : #Scuola | I Governatori: per la riapertura delle scuole superiori aspettare il monitoraggio dell'8 gennaio #ANSA - tinas48 : RT @francofontana43: Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - g_zerbato : RT @valy_s: #COVID19 #Ricciardi “entro 2 sett aumento del contagioh, riapertura delle #scuole così come TUTTE le riaperture andrebbero rim… -