Riapertura scuole | le Regioni divise | tutte le date

Advertising

giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - MatteoRichetti : Sulla data della riapertura delle scuole c’è più o meno la chiarezza di quella delle elezioni in Calabria #caos #riaperturascuole - Bertolca10 : Inizia il casino della riapertura delle scuole nelle varie regioni: mentre alcuni vanno a riaprire il 7 o l'11 genn… - Martinetus : RT @pacillovin: Giusto parlare della riapertura delle scuole. Giustissimo. Parliamo un po' anche dell'università? -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

Orizzonte Scuola

Pesaro, 4 gennaio 2021 - Non il 7, ma presumibilmente, slitta al 31 gennaio il rientro a in presenza al 50%, dei ragazzi nelle scuole superiori marchigiane. Tra i primi a conoscere l’orientamento dell ...In Sicilia la scuola si prepara per la riapertura il 7 o l'8 gennaio (le date stabilite nel calendario regionale a inizio anno), con le superiori eventualmente al 50% fino al 18 gennaio, quando, se la ...