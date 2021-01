Riapertura scuole, le Regioni decidono in ordine sparso. Consiglio dei Ministri in serata per decreto con misure da adottare (Di lunedì 4 gennaio 2021) Verso un Consiglio dei Ministri stasera alle 21 sulle misure anti Covid. Sul tavolo l'ipotesi di procedere con un decreto - e non con un'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza - sulle misure da adottare dal 7 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Verso undeistasera alle 21 sulleanti Covid. Sul tavolo l'ipotesi di procedere con un- e non con un'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza - sulledadal 7 gennaio. L'articolo .

Le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio quando potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, ...

Ma dalla Regione si conferma la riapertura: "In Sicilia la scuola si prepara per la riapertura il 7 o l'8 gennaio (le date stabilite nel calendario regionale a inizio anno), con le superiori ...

