Riapertura scuole in Campania, ritorno in classe graduale da lunedì 11 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio quando potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente... Leggi su ilmattino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Leinriapriranno11quando potranno tornare ingli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente...

Advertising

repubblica : Il matematico Sebastiani: “La riapertura delle scuole sarebbe un errore, l’impennata è certa” - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - MatteoRichetti : Sulla data della riapertura delle scuole c’è più o meno la chiarezza di quella delle elezioni in Calabria #caos #riaperturascuole - diegomeloni : RT @gzibordi: queste regioni sono governate dalla 'OPPOSIZIONE' che razza di 'opposizione' è che vuole più restrizioni e lockdown del gov… - ScicliNotizie : Scicli: riapertura scuole superiori, come si svolgeranno le lezioni -