Riapertura scuole: il no di Veneto, Fvg e Liguria. “Dal governo troppe incertezze, così si rischia” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia resteranno in Dad per tutto gennaio: ad annunciarlo sono stati i presidenti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, che hanno già preso la decisione di spostare a febbraio la Riapertura delle scuole. Anche la Liguria, però, va in quella direzione: “Se non decide il governo, lo faccio io”, ha annunciato il governatore Giovanni Toti. Zaia: “Il rischio era riaprire le scuole e chiuderle subito” “Viste le previsioni della situazione epidemiologica non ci sembrava prudente lasciarle aperte“, ha spiegato Zaia, chiarendo che l’ordinanza “non vuole essere una contrapposizione rispetto a quanto deciso dal ministro Azzolina. Noi tutti vorremmo che le scuole fossero aperte, ma in questo momento non ci sembra prudente perché si creano assembramenti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ile il Friuli Venezia Giulia resteranno in Dad per tutto gennaio: ad annunciarlo sono stati i presidenti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, che hanno già preso la decisione di spostare a febbraio ladelle. Anche la, però, va in quella direzione: “Se non decide il, lo faccio io”, ha annunciato il governatore Giovanni Toti. Zaia: “Il rischio era riaprire lee chiuderle subito” “Viste le previsioni della situazione epidemiologica non ci sembrava prudente lasciarle aperte“, ha spiegato Zaia, chiarendo che l’ordinanza “non vuole essere una contrapposizione rispetto a quanto deciso dal ministro Azzolina. Noi tutti vorremmo che lefossero aperte, ma in questo momento non ci sembra prudente perché si creano assembramenti ...

“Gli accordi sulla scuola devono essere rispettati, le regioni continuano a tergiversare”. Roma - I senatori del Movimento 5 stelle: “Ciascuno si assuma le proprie responsabilità” ...

(Teleborsa) – “Il 7 gennaio la scuola ripartirà con la didattica a distanza al 50%”. È quanto assicura il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ricordando che con ...

