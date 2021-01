Riapertura scuole, i governatori: “Riapritele solo se in sicurezza” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua la diatriba sulla Riapertura delle scuole. Il dibattito è acceso. I governatori premono per la non Riapertura (solo ieri Stefano Bonaccini aveva commentato che le scuole “vanno riaperte solo in sicurezza. Aprirle per richiuderle subito dopo non avrebbe senso”) e la Azzolina tuona: “Basta accanirsi contro la Riapertura“. Nel frattempo, anche Spirlì, governatore della Calabria, mostra le sue perplessità circa la Riapertura. “Se non ci sono pericoli, le scuole saranno in presenza al 50%”. Poi aggiunge: “La scelta di aprire o chiudere le scuole la faremo insieme ma sia una scelta sicura. Chiederò alle autorità scolastiche di darci l’assoluta assicurazione che nessun bambino ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Continua la diatriba sulladelle. Il dibattito è acceso. Ipremono per la nonieri Stefano Bonaccini aveva commentato che le“vanno riapertein. Aprirle per richiuderle subito dopo non avrebbe senso”) e la Azzolina tuona: “Basta accanirsi contro la“. Nel frattempo, anche Spirlì, governatore della Calabria, mostra le sue perplessità circa la. “Se non ci sono pericoli, lesaranno in presenza al 50%”. Poi aggiunge: “La scelta di aprire o chiudere lela faremo insieme ma sia una scelta sicura. Chiederò alle autorità scolastiche di darci l’assoluta assicurazione che nessun bambino ...

giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - MatteoRichetti : Sulla data della riapertura delle scuole c’è più o meno la chiarezza di quella delle elezioni in Calabria #caos #riaperturascuole - petergomezblog : Veneto e Friuli rimandano la riapertura delle scuole al 31 gennaio: “Rimaniamo in didattica a distanza, troppi risc… - mariamacina : RIAPERTURA SCUOLE Comunque vada a finire è uno scandalo che ancora, a quattro giorni dal presunto “D-day”, si dica… - CarpaneseSilva1 : RT @DavelloStefano: Mancano 3 giorni all’ipotetica riapertura delle scuole #superiori e ancora non si sa nulla. L’incompetenza di #Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole il 7 gennaio, docenti e Ata dicono no: per il 90% non ci sono le condizioni Orizzonte Scuola Scuola, il M5s affronta le Regioni: “si assumano responsabilità, riaprire il 7”

Gli esponenti del M5S si oppongono al prolungamento della chiusura delle attività scolastiche e affrontano le regioni: "si assumano responsabilità" ...

Covid, nelle scuole il 2% dei focolai italiani

Ti trovi in: Italpress » Covid, nelle scuole il 2% dei focolai italiani ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo tra il 31 agosto e il 27 dicembre 2020 sono stati rilevati 3.173 focolai di Covid-19 in ambito sc ...

