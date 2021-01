Riapertura scuole, Ascani: “Per noi è priorità. Giorno per giorno seguiamo l’andamento della pandemia” (Di lunedì 4 gennaio 2021) "giorno per giorno seguiamo l'andamento della pandemia, però, per noi la scuola è una priorità. Lo è per i più piccoli, che siamo riusciti a tenere a scuola ed è importantissimo ma lo è anche per quella fascia di ragazzi delle superiori che si aspettano una risposta. Tutto questo si fa tenendo conto di quello che accade a livello di contagi''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) "perl'andamento, però, per noi la scuola è una. Lo è per i più piccoli, che siamo riusciti a tenere a scuola ed è importantissimo ma lo è anche per quella fascia di ragazzi delle superiori che si aspettano una risposta. Tutto questo si fa tenendo conto di quello che accade a livello di contagi''. L'articolo .

Si colora di arancione il giorno 4; ma si tratta soltanto di una breve pausa per allentare le restrizioni e poi ancora in rosso nei giorni 5 e 6 gennaio in attesa di conoscere cos ...

Scuola Calabria, Sapia (M5s): «No alla riapertura il 7 gennaio: non si abbassi la guardia»

«Sarebbe assurdo riaprire le scuole in Calabria il 7 gennaio, alla luce dei dati ancora preoccupanti, delle risapute criticità sui tamponi, dell’organizzazione sanitaria sul territorio regionale e ...

