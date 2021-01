Riapertura scuola, il Veneto non rischia: l’ordinanza di Zaia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Riapertura scuola, Zaia rinviata il ritorno in aula per il prossimo 1 febbraio. La Campania lo farà in modo graduale fino al 25 gennaio Era chiaro fin dall’inizio delle festività natalizie che svolgono al termine che il nodo principale da sciogliere dall’Epifania sarebbe stato quello della Riapertura della scuola. Mentre il governo resta sulla posizione che tra tre giorni si torna in aula, il Veneto del governatore leghista Luca Zaia non perde tempo e rinvia la Riapertura. l’ordinanza è stata firmata e il 7 gennaio gli studenti veneti della superiore secondaria non torneranno a scuola ma lo faranno il 1 febbraio. A Marghera, presso una sede della Protezione civile, Zaia ha affermato ... Leggi su ck12 (Di lunedì 4 gennaio 2021)rinviata il ritorno in aula per il prossimo 1 febbraio. La Campania lo farà in modo graduale fino al 25 gennaio Era chiaro fin dall’inizio delle festività natalizie che svolgono al termine che il nodo principale da sciogliere dall’Epifania sarebbe stato quello delladella. Mentre il governo resta sulla posizione che tra tre giorni si torna in aula, ildel governatore leghista Lucanon perde tempo e rinvia laè stata firmata e il 7 gennaio gli studenti veneti della superiore secondaria non torneranno ama lo faranno il 1 febbraio. A Marghera, presso una sede della Protezione civile,ha affermato ...

