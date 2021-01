Retroscena: la frase di Mattarella sulla destra sovranista terrorizza mister-poltrona Conte. L'avvocato cala le brache? (Di lunedì 4 gennaio 2021) La crisi di governo sembra, ma il condizionale è d'obbligo, rientrare. E dietro questo cambio di rotta c'è sicuramente la manina di Sergio Mattarella. Infatti Ugo Magri su La Stampa ha rivelato quelli che sarebbero stati i paletti posti dal Capo dello Stato. "Nei suoi contatti riservati, un paio di punti Mattarella li ha messi in chiaro - si legge nel Retroscena -. Non giudicherebbe accettabile che il governo si reggesse su una maggioranza raccogliticcia", insomma su quei "responsabili" su cui inizialmente, Giuseppe Conte, sembrava voler puntare. "Se Conte volesse tirare avanti per merito di due o tre saltafossi (se ne trova sempre qualcuno) dovrebbe farlo a dispetto del Quirinale, il che alla lunga non gli porterebbe bene", aggiunge Magri. E ancora, si dà conto di un secondo punto fermo, ovvero che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) La crisi di governo sembra, ma il condizionale è d'obbligo, rientrare. E dietro questo cambio di rotta c'è sicuramente la manina di Sergio. Infatti Ugo Magri su La Stampa ha rivelato quelli che sarebbero stati i paletti posti dal Capo dello Stato. "Nei suoi contatti riservati, un paio di puntili ha messi in chiaro - si legge nel-. Non giudicherebbe accettabile che il governo si reggesse su una maggioranza raccogliticcia", insomma su quei "responsabili" su cui inizialmente, Giuseppe, sembrava voler puntare. "Sevolesse tirare avanti per merito di due o tre saltafossi (se ne trova sempre qualcuno) dovrebbe farlo a dispetto del Quirinale, il che alla lunga non gli porterebbe bene", aggiunge Magri. E ancora, si dà conto di un secondo punto fermo, ovvero che ...

Già domani probabile il ritiro ministri Iv. Conte andrebbe al Quirinale per poi riferire al Parlamento. Mattarella potrebbe rinviarlo alle Camere. In caso di sfiducia reincarico, nuovo premier, o voto ...

Il Colle e gli scenari della crisi

