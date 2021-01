Resident Evil: quando esce al cinema il reboot? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il reboot della saga cinematografica di Resident Evil ha finalmente una data di uscita ufficiale. A comunicarcelo è direttamente la casa di produzione, la Constantin Film. Il film dovrebbe comprare in palinsesti delle sale cinematografiche il 9 settembre 2021. Le riprese sono terminate durante gli ultimi giorni del 2020 e ora manca solo la fase di post-produzione e montaggio. Questo nuovo Resident Evil, che dal punto di vista narrativo e delle atmosfere si ispirerà al capitolo 7: biohazard, sarà diretto da Johannes Roberts, che potremmo definire un cultore di film del genere. Nei panni di Claire Redfield ci sarà Kaya Scodelario (Maze Runner, Scontro tra Titani), mentre in quelli dei comprimari Chris Redfield e Jill Valentine vedremo Robbie Amell (The Tomorrow ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildella sagatografica diha finalmente una data di uscita ufficiale. A comunicarcelo è direttamente la casa di produzione, la Constantin Film. Il film dovrebbe comprare in palinsesti delle saletografiche il 9 settembre 2021. Le riprese sono terminate durante gli ultimi giorni del 2020 e ora manca solo la fase di post-produzione e montaggio. Questo nuovo, che dal punto di vista narrativo e delle atmosfere si ispirerà al capitolo 7: biohazard, sarà diretto da Johannes Roberts, che potremmo definire un cultore di film del genere. Nei panni di Claire Redfield ci sarà Kaya Scodelario (Maze Runner, Scontro tra Titani), mentre in quelli dei comprimari Chris Redfield e Jill Valentine vedremo Robbie Amell (The Tomorrow ...

