Repubblica: Gattuso, come Ancelotti, vuole far giocare Zielinski trequartista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Marco Azzi nel suo commento sulla gara del Napoli di ieri contro il Cagliari sottolinea come Ptior Zielinski sia stato senza ombra di dubbio l’uomo in più per gli azzurri Azzi scrive che il polacco è stato decisivo nell’inedita posizione di trequartista che Ringhio gli sta cucendo ostinatamente addosso: a costo di rimettere in discussione le antiche certezze che continuano ad albergare nello spogliatoio e sono care perfino al presidente De Laurentiis. Un tentativo già fatto da Carlo Ancelotti che ha però pagato con l’esonero la sua voglia di voltare pagina. I tempi non erano ancora maturi, allora: forse però lo sono adesso L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Marco Azzi nel suo commento sulla gara del Napoli di ieri contro il Cagliari sottolineaPtiorsia stato senza ombra di dubbio l’uomo in più per gli azzurri Azzi scrive che il polacco è stato decisivo nell’inedita posizione diche Ringhio gli sta cucendo ostinatamente addosso: a costo di rimettere in discussione le antiche certezze che continuano ad albergare nello spogliatoio e sono care perfino al presidente De Laurentiis. Un tentativo già fatto da Carloche ha però pagato con l’esonero la sua voglia di voltare pagina. I tempi non erano ancora maturi, allora: forse però lo sono adesso L'articolo ilNapolista.

