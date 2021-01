Renzi, toni da sfida verso Conte: 'Lo aspettiamo al Senato, tanto non ci saranno elezioni' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ancora toni di sfida: appuntamento al Senato per un confronto con il governo che continua a non partire. Matteo Renzi rilancia la palla nel campo di Giuseppe Conte per un confronto sull'agenda di ... Leggi su globalist (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ancoradi: appuntamento alper un confronto con il governo che continua a non partire. Matteorilancia la palla nel campo di Giuseppeper un confronto sull'agenda di ...

La capogruppo di Italia Viva abbassa i toni: 'Dipende dal Presidente del Consiglio, decida lui: su tanti temi che noi…
Questi toni sono la prova che Renzi glielo sta mettendo in quel posto e comincia a fargli male.