Renzi: 'Non cerchiamo poltrone, dobbiamo usare i soldi del Mes' | 'Conte risponda alle nostre domande' (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'A Conte abbiamo scritto una lettera con tutti i punti: Italia Viva non cerca poltrone, ministeri e sottosegretari'. Lo ha assicurato Matteo Renzi in un'intervista rilasciata al Tg5. 'Questo è il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'Aabbiamo scritto una lettera con tutti i punti: Italia Viva non cerca, ministeri e sottosegretari'. Lo ha assicurato Matteoin un'intervista rilasciata al Tg5. 'Questo è il ...

Advertising

fattoquotidiano : Come se, nella sua testa, fossero lui e Italia Viva ad essere sotto ricatto di Giuseppe Conte, Pd e M5S e non il co… - Linkiesta : Il Pd, grazie all’iniziativa di Renzi e all’inadeguatezza di #Conte, avrebbe la possibilità di far partire un gover… - Linkiesta : In un’intervista al Corriere, il leader di Italia Viva dice: «Dobbiamo aprire le scuole, non i seggi. Dobbiamo aume… - Mariang47614228 : RT @ChiodiDonatella: #CRISIDIGOVERNO: 'I #5STELLE HANNO APERTO LA SCATOLETTA DI #TONNO E HANNO SCOPERTO CHE È BUONO' Fermate #Renzi. Ferma… - FioriAndreetta : RT @mariamacina: Cosa non si fa per Renzi? La prima volta che guardo Quarta Repubblica. Renzi va alla grande . Reggerebbe anche alla tortur… -