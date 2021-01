Renzi frena: «Tutti sanno che non si voterà». Nuova bozza del Recovery Plan e rimpasto: le mosse di Conte per spegnere la crisi di governo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da una parte l’Italia a colori (e no, non è una citazione allegra ma il riferimento al sistema di assegnazione delle aree alle regioni per combattere i contagi da Coronavirus), dall’altra la crisi di governo. Un fronte aperto da Matteo Renzi e da Italia Viva, ma dall’esito, in tempi di pandemia, ancora molto incerto. Il punto è – e lo sottolinea lo stesso leader di IV in un’intervista stamattina al Corriere della Sera – che il premier Giuseppe Conte avrebbe cercato ma non trovato il soccorso dei responsabili di fronte alla prospettiva Renziana di ritirare la delegazione di governo, entro il 7, con le ministre all’Agricoltura Teresa Bellanova e alla Famiglia Elena Bonetti e con il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto. La ministra Bonetti, in un’intervista a Repubblica, ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da una parte l’Italia a colori (e no, non è una citazione allegra ma il riferimento al sistema di assegnazione delle aree alle regioni per combattere i contagi da Coronavirus), dall’altra ladi. Un fronte aperto da Matteoe da Italia Viva, ma dall’esito, in tempi di pandemia, ancora molto incerto. Il punto è – e lo sottolinea lo stesso leader di IV in un’intervista stamattina al Corriere della Sera – che il premier Giuseppeavrebbe cercato ma non trovato il soccorso dei responsabili di fronte alla prospettivaana di ritirare la delegazione di, entro il 7, con le ministre all’Agricoltura Teresa Bellanova e alla Famiglia Elena Bonetti e con il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto. La ministra Bonetti, in un’intervista a Repubblica, ...

Advertising

Eh__tweet : @alby61 @Nonha_stata @ripuffa 'Cuperlo frena, Civati si mette contro. Sono le uniche due 'defezioni' rispetto alla… - scalise_luigia : RT @Fabio64356227: Avete pubblicato un articolo in precedenza di fake! Siamo la seconda nazione europea per vaccinazioni! Leccaculo di un g… - Fabio64356227 : Avete pubblicato un articolo in precedenza di fake! Siamo la seconda nazione europea per vaccinazioni! Leccaculo di… - mistermeo : RT @LaNotiziaTweet: .#Renzi già frena: pronto a ridurre le sue condizioni. Calenda tranchant. Se si va a un #Conte ter e un rimpastino l’ex… - iostoconme2 : Anche quando #Renzi diceva di coinvolgere l’esercito e di avere un piano era considerato un ultimatum? Vergogna, ch… -