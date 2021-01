Renzi assicura: «Tutti sanno che non ci saranno elezioni» (Di lunedì 4 gennaio 2021) Poco alla volta, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembrerebbe cedere alle richieste di Italia Viva. Già oggi si potrebbe tenere un vertice di maggioranza, aprendo un maxi rimpasto e allontanando la minaccia elettorale. Il premier sarebbe pronto a trattare sul Recovery Plan e anche sulla delega ai servizi, scrive Repubblica. Mentre dal Corriere della sera, Matteo . Ma resta la minaccia di ritirare ministre e sottosegretario. «Oggi tocca al premier decidere se ciò che abbiamo detto su vaccini, Mes, cantieri da sbloccare, scuola e cultura, è degno di nota oppure no», incalza Renzi. Nella conferenza stampa di fine anno con i giornalisti, «Conte ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: “Ci vediamo in Parlamento”. Vediamoci in Senato, allora, che posso dire di più?». Renzi parla del fallimento della ricerca di un soccorso da parte ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Poco alla volta, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sembrerebbe cedere alle richieste di Italia Viva. Già oggi si potrebbe tenere un vertice di maggioranza, aprendo un maxi rimpasto e allontanando la minaccia elettorale. Il premier sarebbe pronto a trattare sul Recovery Plan e anche sulla delega ai servizi, scrive Repubblica. Mentre dal Corriere della sera, Matteo . Ma resta la minaccia di ritirare ministre e sottosegretario. «Oggi tocca al premier decidere se ciò che abbiamo detto su vaccini, Mes, cantieri da sbloccare, scuola e cultura, è degno di nota oppure no», incalza. Nella conferenza stampa di fine anno con i giornalisti, «Conte ha risposto alle sollecitazioni di Italia viva, dicendo: “Ci vediamo in Parlamento”. Vediamoci in Senato, allora, che posso dire di più?».parla del fallimento della ricerca di un soccorso da parte ...

diTerralba : Renzi è la quintessenza del politico fiorentino: ciò che dice non è quel che pensa, ciò che fa non è quel che dice,… - mimmomaiello : RT @StefanoDeloren1: Renzi assicura: «Tutti sanno che non ci saranno elezioni» - rosariaraffone : RT @StefanoDeloren1: Renzi assicura: «Tutti sanno che non ci saranno elezioni» - StefanoDeloren1 : Renzi assicura: «Tutti sanno che non ci saranno elezioni» - MissMar16662447 : RT @ilGatt0Pardo: Il Renzi che assicura che ritirerà i suoi ministri dal governo è lo stesso che dopo la batosta del referendum spergiurava… -