Regioni rosse o arancioni, stasera i nuovi criteri. Boccia: “Ci sarà inasprimento” (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – “La cosa piu’ importante in questo momento e’ l’inasprimento delle soglie, misura condivisa con le regioni“. Lo dice il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia a La Vita in diretta, a proposito delle nuove misure che saranno discusse questa sera dal Consiglio dei Ministri in vista della scadenza delle restrizioni approvate con il ‘decreto Natale’. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – “La cosa piu’ importante in questo momento e’ l’inasprimento delle soglie, misura condivisa con le regioni“. Lo dice il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia a La Vita in diretta, a proposito delle nuove misure che saranno discusse questa sera dal Consiglio dei Ministri in vista della scadenza delle restrizioni approvate con il ‘decreto Natale’.

Ultime Notizie dalla rete : Regioni rosse Zone rosse, ecco le regioni a rischio chiusura (di nuovo) Avvenire Scuola per scuola, ecco che succede da giovedì a Livorno: parlano i presidi

LIVORNO. Mentre Veneto e Friuli hanno deciso di tenere chiuse le scuole superiori per tutto il mese di gennaio e le altre Regioni stanno discutendo sull’opportunità di ripartire il 7 gennaio con le le ...

Il Governatore Cirio propone un patto per il futuro del Piemonte basato su sanità, recovery plan e fondi europei 2021-2027

La giunta regionale e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, vogliono lanciare un grande patto per il futuro della Regione. La proposta è arrivata nella conferenza stampa di inizio anno, nella qu ...

