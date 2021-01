Regione Lombardia, Salvini su Gallera: “Rimpasto? Lo vedrete nei prossimi giorni” (Di lunedì 4 gennaio 2021) MILANO – “Non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia a essere un modello. Rimpasto? Lo vedrete nei prossimi giorni, quando le cose saranno fatte, lo saprete. Dopo la bomba che ci e’ esplosa in casa, vogliamo tornare ad essere un esempio per tutta Europa e abbiamo tutte le possibilita’ per farlo”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della cerimonia laica con cui Milano ha salutato il proprio ex sindaco Marco Formentini. “Oggi ho portato il mio omaggio a un grande italiano e milanese”, afferma Salvini in riferimento a Formentini, “ma nei prossimi giorni si corre”. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) MILANO – “Non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia a essere un modello. Rimpasto? Lo vedrete nei prossimi giorni, quando le cose saranno fatte, lo saprete. Dopo la bomba che ci e’ esplosa in casa, vogliamo tornare ad essere un esempio per tutta Europa e abbiamo tutte le possibilita’ per farlo”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine della cerimonia laica con cui Milano ha salutato il proprio ex sindaco Marco Formentini. “Oggi ho portato il mio omaggio a un grande italiano e milanese”, afferma Salvini in riferimento a Formentini, “ma nei prossimi giorni si corre”.

Advertising

Davide : Regione Lombardia: dieci mesi di «fate presto» rivolti al governo; poi arrivano i vaccini e magicamente la linea di… - SalernoSal : Il problema sono le altre regioni che “hanno fatto la corsa”. Già, che fretta c’era... Come se la Lombardia potesse… - lorepregliasco : Mi sfugge una cosa: o gli attuali dati sui ritmi di vaccinazione non sono indicativi e occorre attendere le prossim… - alkhimiyah : RT @LaNotiziaTweet: Disastro vaccini in #Lombardia, #M5S: 'La Lega è colpevole quanto #Gallera. La Regione è allo sbando. Molto critico anc… - pierodea : RT @giorgio_gori: Per vaccinare entro settembre il 70% dei lombardi, vale a dire 7 milioni di persone, servono 30.000 vaccinazioni al giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lombardia Riapertura piste da sci il 18 gennaio, Regione Lombardia: ''Ora si può ripartire in sicurezza'' La Voce delle Valli Coronavirus: Cattaneo (Lombardia), 'bene studio su smog e virus'

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, accoglie "con favore" i risultati di uno studio congiunto tra l''Istituto di scienze dell'atmosfe ...

Lo studio chiarisce definitivamente: lo smog non favorisce la diffusione del Covid

"La prima ondata della pandemia da Covid-19, nell’inverno 2020, ha colpito in maniera più rilevante il Nord Italia rispetto al resto del Paese e la Lombardia, in particolare, è stata la Regione con la ...

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, accoglie "con favore" i risultati di uno studio congiunto tra l''Istituto di scienze dell'atmosfe ..."La prima ondata della pandemia da Covid-19, nell’inverno 2020, ha colpito in maniera più rilevante il Nord Italia rispetto al resto del Paese e la Lombardia, in particolare, è stata la Regione con la ...