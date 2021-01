Reggio Calabria | il 24 gennaio si rinnova il Consiglio della città metropolitana

Leggi su dire

(Di lunedì 4 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – Scade oggi alle 20:00 il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati al rinnovo del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Reggio Calabria. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 24 gennaio 2021 dalle 8:00 alle 20:00, nel seggio elettorale costituito presso Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. I componenti del Consiglio metropolitano non sono eletti direttamente dai cittadini, ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana di Reggio Calabria. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci ed i consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città metropolitana. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla meta’ dei consiglieri da eleggere e sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. A presiedere il nuovo Consiglio metropolitano sarà il sindaco protempore di Reggio Calabria, città capoluogo dell’area metropolitana. AL VOTO CENTRODESTRA UNITO. DUE LISTE PER FALCOMATÀ