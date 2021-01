Reggina beffata in volata | ko ad Ascoli dopo aver dominato

Advertising

reggiotv : Trasferta amara per la Reggina, amaranto beffati nel finale. L'Ascoli rimonta l'iniziale vantaggio di Liotti. Di… - SGrigiorosso : ??| #RGICRE 1-0 ? Cremo beffata allo scadere da una punizione di Folorunsho (Volpe non irresistibile) Partita ava… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina beffata

Trasferta amara per la Reggina, amaranto beffati nel finale. L'Ascoli rimonta l'iniziale vantaggio di Liotti. Di seguito il tabellino della gara: SERIE BKT, 17ª GIORNATA ASCOLI-REGGINA 2-1 Marcatori: ...Serie B, diretta Ascoli-Reggina: match valido per la 17ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale ...