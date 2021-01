Reddito di cittadinanza, le truffe non finiscono mai: ecco come 23 romeni fregavano l’Inps (Di lunedì 4 gennaio 2021) La guardia di Finanza di Rovigo ha denunciato 23 romeni per aver percepito illecitamente il Reddito di cittadinanza. Si sbriciola nelle macerie del governo anche la controversa misura grillina che doveva abolire la povertà. Ma che invece è andata a finire nelle tasche più indegne: ex terroristi, brigatisti, carcerati al 41 bis, percettori di Reddito. Un’altra truffa all’Inps ad opera di 23 balordi. Anno nuovo truffa nuova Il controllo, svolto con il supporto con l’Inps, è partito dopo che alcuni giorni fa si erano presentate all’ufficio postale di Santa Maria Maddalena. Chiedevano l’attivazione della propria card e quindi la riscossione delle somme di cui a loro dire avevano diritto in quanto destinatari del Reddito di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) La guardia di Finanza di Rovigo ha denunciato 23per aver percepito illecitamente ildi. Si sbriciola nelle macerie del governo anche la controversa misura grillina che doveva abolire la povertà. Ma che invece è andata a finire nelle tasche più indegne: ex terroristi, brigatisti, carcerati al 41 bis, percettori di. Un’altra truffa alad opera di 23 balordi. Anno nuovo truffa nuova Il controllo, svolto con il supporto con, è partito dopo che alcuni giorni fa si erano presentate all’ufficio postale di Santa Maria Maddalena. Chiedevano l’attivazione della propria card e quindi la riscossione delle somme di cui a loro dire avevano diritto in quanto destinatari deldi ...

