Recovery plan, 2,7 miliardi a Eni per stoccaggio di CO2 e bioraffinerie. Le associazioni green: "Risorse vadano a vera transizione ecologica" (Di lunedì 4 gennaio 2021) I progetti di Eni per il centro di cattura e stoccaggio di CO2 a Ravenna, ma anche per la realizzazione o conversione di altri impianti della multinazionale energetica spuntano, nero su bianco, nella seconda bozza del Piano nazionale ripresa e resilienza. Ergo: parte delle Risorse del Recovery fund destinate alla 'Rivoluzione verde e la transizione ecologica' (costo stimato, 6,3 miliardi di euro) andrebbero proprio al cane a sei zampe. E così, l'ultima versione del documento datata 29 dicembre 2020, scatena lo sdegno di greenpeace, Legambiente e Wwf: "Diverse misure sembrano scritte sotto dettatura di Eni, azienda solo parzialmente statale". Sotto accusa due voci: i progetti di decarbonizzazione con tecnologie di Ccus (cattura, trasporto, riutilizzo e ...

