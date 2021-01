Real Madrid, cartellino giallo galeotto per Carvajal: rischia due giornate di squalifica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dani Carvajal potrebbe pagare a caro prezzo la sua scelta di farsi ammonire nel match contro il Celta Vigo. Il terzino del Real Madrid, sostituito a 7? dalla fine e ammonito dall’arbitro per aver ritardato l’uscita dal campo, avrebbe infatti cercato il cartellino giallo in maniera da scontare la squalifica nella gara contro l’Osasuna ed essere a disposizione di Zidane per la Supercoppa di Spagna. Tuttavia, i vertici del calcio spagnolo potrebbero infliggere al calciatore ben due turni di squalifica, non solo punendo ma anche vanificando la sua azione. A nulla potrebbero essere servite le spiegazioni di Zidane, il quale ha spiegato che alla base della sostituzione c’era un problema di natura muscolare. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Danipotrebbe pagare a caro prezzo la sua scelta di farsi ammonire nel match contro il Celta Vigo. Il terzino del, sostituito a 7? dalla fine e ammonito dall’arbitro per aver ritardato l’uscita dal campo, avrebbe infatti cercato ilin maniera da scontare lanella gara contro l’Osasuna ed essere a disposizione di Zidane per la Supercoppa di Spagna. Tuttavia, i vertici del calcio spagnolo potrebbero infliggere al calciatore ben due turni di, non solo punendo ma anche vanificando la sua azione. A nulla potrebbero essere servite le spiegazioni di Zidane, il quale ha spiegato che alla base della sostituzione c’era un problema di natura muscolare. SportFace.

