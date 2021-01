Rapina rider a Napoli: ritrovato lo scooter e arrestati i malviventi. Le ultime (Di lunedì 4 gennaio 2021) Rapina rider. ritrovato lo scooter dell’uomo di 50 anni picchiato e Rapinato a Napoli: arrestati cinque banditi (websource)Sono stati arrestati 5 degli 8 malviventi che sabato sera hanno brutalmente Rapinato un rider a Napoli. La violenta Rapina è stata ripresa dal telefono di un residente e ha fatto il giro del web. I colpevoli sono stati identificati grazie a immagini e testimonianze, e cinque di questi sono stati arrestati. Lo scooter sottratto al rider è stato ritrovato e sarà riconsegnato al legittimo proprietario. Operazione lampo della polizia che ha assicurato alle legge i ... Leggi su instanews (Di lunedì 4 gennaio 2021)lodell’uomo di 50 anni picchiato eto acinque banditi (websource)Sono stati5 degli 8che sabato sera hanno brutalmenteto un. La violentaè stata ripresa dal telefono di un residente e ha fatto il giro del web. I colpevoli sono stati identificati grazie a immagini e testimonianze, e cinque di questi sono stati. Losottratto alè statoe sarà riconsegnato al legittimo proprietario. Operazione lampo della polizia che ha assicurato alle legge i ...

