“Quelli come me…”. Massimo Cannoletta amarissimo da Alberto Matano: lo sfogo del super campione de L’Eredità (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il super campione de ‘L’Eredità’, Massimo Cannoletta, ha fatto entusiasmare il pubblico per tantissime puntate. Poi ha deciso di lasciare il programma, perché voleva ritornare alla vita di tutti i giorni. Alcuni giorni fa si era soffermato sul conduttore Flavio Insinna: ” È talmente una persona di un’umanità straordinaria che non poteva non capire. È un essere umano straordinario che poi sia un grande professionista e una persona di una simpatia travolgente lo sa tutta l’Italia. Mi ha fatto rilassare”. Poi aveva riferito su se stesso: “Nessuno alL’Eredità mi ha mai detto che sarebbe stato meglio se fossi uscito. È stata una mia decisione, presa in piena autonomia, al 100 per 100. Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilde ‘’,, ha fatto entusiasmare il pubblico per tantissime puntate. Poi ha deciso di lasciare il programma, perché voleva ritornare alla vita di tutti i giorni. Alcuni giorni fa si era soffermato sul conduttore Flavio Insinna: ” È talmente una persona di un’umanità straordinaria che non poteva non capire. È un essere umano straordinario che poi sia un grande professionista e una persona di una simpatia travolgente lo sa tutta l’Italia. Mi ha fatto rilassare”. Poi aveva riferito su se stesso: “Nessuno almi ha mai detto che sarebbe stato meglio se fossi uscito. È stata una mia decisione, presa in piena autonomia, al 100 per 100. Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram. ...

