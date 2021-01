Quando si parla di lavoro subordinato e come funziona? I fattori chiave

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 4 gennaio 2021)sidi? IIl, ovvero quello svolto da un dipendente nei confronti di un’azienda privata o un ente pubblico, è sicuramente quello più largamente tutelato dall’ordinamento e dalle leggi vigenti. Il punto è che oggigiorno non pochi datori dipropongono o applicano ai lavoratori dei contratti diatipici per tagliare sui costi, con il risultato che il lavoratore può contare di fatto su meno tutele di quelle che in verità gli spetterebbero. Ma le norme in tema di diritto del, e la giurisprudenza di Corte Costituzionale e Cassazione, supportano il lavoratore, giacchè ...