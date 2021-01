Quando riaprono palestre, piscine e centri danza: l’ipotesi zona bianca potrebbe anticipare la data (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mentre il governo studia il calendario delle nuove chiusure fino al 15 gennaio, emerge un’inedita proposta: la zona bianca. Una nuova fascia di rischio, la più bassa, da applicare alle zone in cui la curva del contagio fa meno paura. L’idea è stata avanzata dal ministro Dario Franceschini per muovere il primo passo verso il ritorno alla normalità. La cosiddetta fascia bianca, che già piace al premier Conte, consentirebbe alle categorie finora svantaggiate di riaprire i battenti. Tra queste musei, cinema, teatri, ma anche palestre, piscine e centri danza. Attività per cui la data di riapertura rimane ancora incerta ma che potrebbe essere anticipata se la nuova zona bianca verrà ufficializzata nel nuovo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 gennaio 2021) Mentre il governo studia il calendario delle nuove chiusure fino al 15 gennaio, emerge un’inedita proposta: la. Una nuova fascia di rischio, la più bassa, da applicare alle zone in cui la curva del contagio fa meno paura. L’idea è stata avanzata dal ministro Dario Franceschini per muovere il primo passo verso il ritorno alla normalità. La cosiddetta fascia, che già piace al premier Conte, consentirebbe alle categorie finora svantaggiate di riaprire i battenti. Tra queste musei, cinema, teatri, ma anche. Attività per cui ladi riapertura rimane ancora incerta ma cheessere anticipata se la nuovaverrà ufficializzata nel nuovo ...

