Pussetto, infortunio al legamento crociato: non ci sarà col Napoli (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Udinese ha comunicato che, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro riportato ieri nella gara contro la Juventus, Ignacio Pussetto è stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’interessamento del legamento crociato anteriore. Il calciatore domani sarà a Roma per essere valutato dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart. Non sarà a disposizione di Gotti né domani sera né per la partita di domenica alle 15:00 contro il Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Udinese ha comunicato che, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro riportato ieri nella gara contro la Juventus, Ignacioè stato sottoposto ai controlli strumentali di rito che hanno confermato l’interessamento delanteriore. Il calciatore domania Roma per essere valutato dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart. Nona disposizione di Gotti né domani sera né per la partita di domenica alle 15:00 contro il. L'articolo ilsta.

