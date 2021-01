PSG, si lavora al riscatto di Kean: i dettagli dell’operazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain valuta l’acquisto a titolo definitivo di Moise Kean. Operazione non semplice e molto costosa con l’Everton. I ddetagli Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il PSG si starebbe già muovendo per trovate un accordo con l’Everton per il riscatto di Moise Kean. L’attaccante italiano ha realizzato sette gol in 11 partite di campionato oltre a due reti in Champions League, convincendo la dirigenza del club francese ad investire su di lui. Kean è arrivato al PSG in prestito secco e per il suo acquisto a titolo definitivo si parla di una cifra intorno ai 34 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Paris Saint-Germain valuta l’acquisto a titolo definitivo di Moise. Operazione non semplice e molto costosa con l’Everton. I ddetagli Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, il PSG si starebbe già muovendo per trovate un accordo con l’Everton per ildi Moise. L’attaccante italiano ha realizzato sette gol in 11 partite di campionato oltre a due reti in Champions League, convincendo la dirigenza del club francese ad investire su di lui.è arrivato al PSG in prestito secco e per il suo acquisto a titolo definitivo si parla di una cifra intorno ai 34 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

