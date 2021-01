PS5 e la sua architettura frutto di un 'lavoro fantastico' per Tim Sweeney, boss di Epic Games (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando abbiamo avuto la possibilità di vedere per la prima volta con i nostri occhi Lumen in the Land of Nanite abbiamo scoperto quanto Epic Games e Sony stessero collaborando strettamente per l'implementazione di tecnologie adatte a sfruttare a pieno il motore di nuova generazione Unreal Engine 5. Un motore che ovviamente sarà assolutamente multipiattaforma ma che non impedisce di certo a Tim Sweeney, boss di Epic, di lodare più e più volte il lavoro svolto da Sony in ambito PS5. Sweeney è tornato sull'argomento a diversi mesi dalle prime dichiarazioni in merito e ha ancora una volta sottolineato la bontà del lavoro di Mark Cerny e soci, con in particolare il pregio di aver dato vita a una architettura davvero perfetta per il salto ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quando abbiamo avuto la possibilità di vedere per la prima volta con i nostri occhi Lumen in the Land of Nanite abbiamo scoperto quantoe Sony stessero collaborando strettamente per l'implementazione di tecnologie adatte a sfruttare a pieno il motore di nuova generazione Unreal Engine 5. Un motore che ovviamente sarà assolutamente multipiattaforma ma che non impedisce di certo a Timdi, di lodare più e più volte ilsvolto da Sony in ambito PS5.è tornato sull'argomento a diversi mesi dalle prime dichiarazioni in merito e ha ancora una volta sottolineato la bontà deldi Mark Cerny e soci, con in particolare il pregio di aver dato vita a unadavvero perfetta per il salto ...

