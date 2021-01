PS5 a tema PS2 saranno presto messe in vendita in quantità limitata

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 4 gennaio 2021) PlayStation 5 è ormai arrivata sul mercato da quasi due mesi e sappiamo che fin dal reveal del suo design è stata oggetto di simpaticissimi meme. La console attualmente si trova sul mercato nel colore bianco e già in molti giocatori hanno sperato di vedere una variante nera. Nonostante per adesso Sony non abbia ancora svelato i piani futuri di un possibile restyling, c'è una società che ha deciso di creare alcune PS5 aper celebrare il 30° anniversario di PlayStation 2. Un nuovo gruppo chiamato SUP3R5 ha annunciato sul subreddit PlayStation che la prossima settimana venderà le versioni PS5 dell'edizione "30th Anniversary of PlayStation" aPS2. Le speciali PS5 presentano una finitura nera opaca sulle parti rimovibili con un logo PlayStation in stile classico, proprio come PS2 e PS3. Il controller presenterà anche la stessa finitura nera e sarà ...