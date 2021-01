Prorogato 'Al lavoro in bici': si possono accumulare altri km per il progetto green (Di lunedì 4 gennaio 2021) Viene prorogata al 30 giugno 2021 l'iniziativa di incentivazione all'uso della bicicletta 'Al lavoro in bici'. 'Considerato che il progetto ha riscosso un inatteso successo e comportato preziosi ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 4 gennaio 2021) Viene prorogata al 30 giugno 2021 l'iniziativa di incentivazione all'uso dellacletta 'Alin'. 'Considerato che ilha riscosso un inatteso successo e comportato preziosi ...

Ultime Notizie dalla rete : Prorogato lavoro Prorogato "Al lavoro in bici": si possono accumulare altri km per il progetto green ForlìToday Vertenza Gam, firmato il verbale per la proroga della cassa integrazione

L’assessore regionale al Lavoro e alle Politiche per il Sociale, Michele Marone, ha firmato il verbale di esame congiunto per la proroga della cassa integrazione Covid-19. Una firma attesa da centinai ...

Prorogate al 31 gennaio le misure sullo smart working nella p.a

Con decreto ministeriale la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone ha prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni contenute nel Dm 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agil ...

