Pronta la nuova ordinanza post feste natalizie: ecco il nuovo calendario ipotizzato dal Governo (Di lunedì 4 gennaio 2021) È uscita la nuova ordinanza del Governo che detterà le regole da rispettare durante la prima metà di gennaio, periodo successivo alle feste natalizie. Il 7 e l'8 gennaio l'Italia rimarrà gialla. Il 9 ed il 10 gennaio, zona arancione. Dal 10 al 15 gennaio, l'Italia seguirà delle precise normative in base all'Rt. nuova ordinanza: le linee guida del Governo Oggi, 3 gennaio 2021, il Governo italiano ha convocato le Regioni per definire le nuove regole da applicare per la prima metà di gennaio 2021. Le nuove linee guida, tracciate dal Comitato Tecnico Scientifico, andranno a contrastare la diffusione del contagio da Covid 19, nella fase appena successiva alle festività natalizie, che saranno formalizzate con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Pronta nuova Campania in zona gialla, ma pronta nuova stretta nei fine settimana Lo Strillone Scuole pronte alla ripartenza Insuperabile il limite del 50%

IL REBUSPESARO La ripresa della didattica in presenza per i ragazzi degli istituti superiori di Pesaro e del territorio è il prodotto di una lunga serie di numeri, estrapolati scuola per scuola ...

Zaniolo, parla la madre Francesca Costa: «Sì, Sara ha abortito». Ghenea: «Nessuna relazione con Nicolò»

Francesca Costa ammette a Radio Radio: «Ghenea? Non siamo d'accordo con la nuova relazione. Temiamo qualcuno voglia rovinare la carriera di Nicolò» ...

