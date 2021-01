Procida capitale italiana della cultura, Lacco Ameno, Bacoli e Giugliano si mobilitano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un fascio di luce proiettato verso l’isola di Procida per sostenere la sua candidatura a capitale italiana delle cultura 2022. Un’iniziativa simbolica – dal titolo Un faro per la cultura e in programma mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio – è stata lanciata, in coordinamento con il comitato promotore della candidatura, dal Comune di Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, e già raccolta da Bacoli e Giugliano in Campania. L’obiettivo è manifestare l’appoggio incondizionato dell’area flegrea e dell’intera Campania al percorso di Procida, unica isola tra le dieci finaliste come capitale italiana della cultura nel 2022, tra le quali a metà gennaio la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un fascio di luce proiettato verso l’isola diper sostenere la sua candidatura adelle2022. Un’iniziativa simbolica – dal titolo Un faro per lae in programma mercoledì 6 e giovedì 7 gennaio – è stata lanciata, in coordinamento con il comitato promotorecandidatura, dal Comune di, sull’isola d’Ischia, e già raccolta dain Campania. L’obiettivo è manifestare l’appoggio incondizionato dell’area flegrea e dell’intera Campania al percorso di, unica isola tra le dieci finaliste comenel 2022, tra le quali a metà gennaio la ...

