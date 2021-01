Probabili formazioni Sassuolo-Genoa: sedicesima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Genoa, match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. La sfida è in programma alle 15:00 di mercoledì 6 gennaio 2021 al Mapei Stadium. La formazione di De Zerbi non vuole allontanarsi dai piani alti della classifica e cerca i tre punti contro gli uomini di Ballardini, in piena lotta salvezza. La sfida sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sassuolo – Spazio al 4-2-3-1 con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo. Out Schiappacasse e Romagna mentre è ballottaggio tra Maxime Lopez e Obiang. Genoa – Out Parigini, Sturaro, Pellegrini, Marchetti, Biraschi e Cassata. Ballottaggio tra Radovanovic e Zapata ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ledi, match delladi. La sfida è in programma alle 15:00 di mercoledì 6 gennaioal Mapei Stadium. La formazione di De Zerbi non vuole allontanarsi dai piani alti della classifica e cerca i tre punti contro gli uomini di Ballardini, in piena lotta salvezza. La sfida sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Spazio al 4-2-3-1 con Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo. Out Schiappacasse e Romagna mentre è ballottaggio tra Maxime Lopez e Obiang.– Out Parigini, Sturaro, Pellegrini, Marchetti, Biraschi e Cassata. Ballottaggio tra Radovanovic e Zapata ...

