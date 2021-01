Probabili formazioni Atalanta-Parma | sedicesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ledi, match delladi. La squadra di Gasperini vuole continuare la sua corsa e cerca il successo contro gli uomini di Liverani alle 15:00 di mercoledì 6 gennaionella cornice del Gewiss Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Out Toloi e Pasalic, è ballottaggio tra Pessina e Malinovskyi con l’ex Hellas favorito. Ancora out Papu Gomez, ormai in rottura totale col club bergamasco.– Indisponibili Nicolussi Caviglia, Pezzella, Grassi e Gervinho. Spazio al 4-3-1-2 con Kucka alle spalle di Karamoh e Cornelius. Le...