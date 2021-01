Pressioni per ribaltare il voto in Georgia. Lo prova l’audio della telefona tra Trump e Raffensperger pubblicato dal Washington Post (Di lunedì 4 gennaio 2021) “La gente in Georgia e nel resto del Paese è arrabbiata, non c’è niente di male se dite di avere ricalcolato”. “Voglio solo trovare 11.780 voti – uno in più di quelli che abbiamo – perché abbiamo vinto lo Stato”. Sono alcune delle frasi che il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump dice al segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, in una telefonata il cui audio è stato pubblicato dal Washington Post, e che sta provocando molte polemiche. “I dati che hai sono sbagliati”, ribatte Raffensperger a Trump, che in diversi passaggi della telefonata appare molto insistente, paventando anche manomissioni nelle macchine che conteggiano i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) “La gente ine nel resto del Paese è arrabbiata, non c’è niente di male se dite di avere ricalcolato”. “Voglio solo trovare 11.780 voti – uno in più di quelli che abbiamo – perché abbiamo vinto lo Stato”. Sono alcune delle frasi che il presidente uscente degli Stati Uniti Donalddice al segretario di Stato, il repubblicano Brad, in unata il cui audio è statodal, e che sta provocando molte polemiche. “I dati che hai sono sbagliati”, ribatte, che in diversi passaggita appare molto insistente, paventando anche manomissioni nelle macchine che conteggiano i ...

Advertising

tamicheA1 : RT @Tg3web: Passa per la Georgia un atto decisivo del lungo duello tra Trump e Biden. Qui si decide nei prossimi giorni la maggioranza in S… - cleghio : RT @velo_di_maia: Un'ora di minacce e pressioni di #Trump nei confronti del segretario di stato della #Georgia per costringerlo al riconteg… - Tg3web : Passa per la Georgia un atto decisivo del lungo duello tra Trump e Biden. Qui si decide nei prossimi giorni la magg… - adrianobusolin : RT @MercuriRibelle: @marcell32459385 per i 'veri' patrioti il silenzio è prezioso, perchè diviene parola quando i fatti si materializzano!!… - GiovanniMoglia : RT @intheunion2020: ???? #TUDSpecial - TrumpTapes In questo video ricostruiamo la telefonata pubblicata dal WaPo in cui il presidente #Trump… -

Ultime Notizie dalla rete : Pressioni per Pressioni per ribaltare il voto in Georgia. Lo prova l'audio della telefona tra Trump e Raffensperger pubblicato dal Washington Post LA NOTIZIA Berlino e Bruxelles sempre più sotto pressione per i ritardi nei vaccini

Bruxelles ha annunciato di aver aperto un nuovo negoziato con Pfizer e BioNTech per acquistare altre 100 milioni di dosi che si aggiungerebbero alle 200 milioni di dosi già prenotate e a 100 milioni ...

Milan-Juve, è sempre “Gol di Muntari” | Cosa è cambiato in otto anni

Sono passate diverse stagioni, ma il 'gol di Muntari' rimane oggetto di discussioni e otto anni dopo c'è un altro Milan-Juventus da Scudetto.

Bruxelles ha annunciato di aver aperto un nuovo negoziato con Pfizer e BioNTech per acquistare altre 100 milioni di dosi che si aggiungerebbero alle 200 milioni di dosi già prenotate e a 100 milioni ...Sono passate diverse stagioni, ma il 'gol di Muntari' rimane oggetto di discussioni e otto anni dopo c'è un altro Milan-Juventus da Scudetto.