Premier | tonfo del Liverpool in casa del Southampton Finisce 1-0

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 5 gennaio 2021) Cade ilnel posticipo della 17a giornata diLeague. La compagine allenata da Klopp si è arresa per 1-0 al. Decisivo un gol a freddo dopo 2? di Ings, che ha freddato i Reds. Inutili gli assalti del, che però sono stati molto sterili verso la porta del, visto il solo tiro in porta messo a referto in tutta la gara. Un ko che vede ilfermarsi a 33 punti, al pari del Manchester United che ha una gara in meno e anche il Manchester City, che è a 29 punti, sogna il sorpasso, visto che è con due gare da recuperare. Insomma, intutto è ancora aperto. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.